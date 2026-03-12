Aspettando la notte degli Oscar | gli abiti che hanno fatto scandalo storia o entrambe le cose

Mancano meno di tre giorni alla cerimonia degli Oscar 2026 che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles. L'attenzione si concentra non solo sulle nomination e sui premi, ma anche sugli abiti indossati dalle star, alcuni dei quali hanno già suscitato scalpore. La serata promette di essere ricca di momenti di stile e di discussioni che coinvolgono il pubblico e gli esperti di moda.

Meno tre giorni alla notte più attesa di Hollywood. Gli Oscar 2026, in programma domenica 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, si avvicinano e con loro cresce l'attesa non solo tra cinefili e addetti ai lavori, ma anche tra gli appassionati di stile. Prima ancora della consegna delle statuette, infatti, sono gli abiti sul Red Carpet a catturare gli sguardi di tutto il mondo. Oscar 2025: i look più nudi, tra moda e provocazione X A guidare la serata sarà Conan O'Brien, mentre tra i presentatori annunciati figurano nomi come Nicole Kidman, Pedro Pascal, Sigourney Weaver ed Ewan McGregor. E mentre l'attenzione si concentra già sugli abiti di quest'anno, la memoria corre a i look che, nel bene o nel male, hanno segnato la storia degli Oscar.