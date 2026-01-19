Valentino gli abiti che hanno fatto la storia | dal matrimonio di Jackie Kennedy agli Oscar di Julia Roberts

Valentino, simbolo di eleganza e raffinatezza, ha contribuito a definire lo stile di molte icone del cinema e della moda, dal matrimonio di Jackie Kennedy agli Oscar di Julia Roberts. A breve distanza dalla perdita di Giorgio Armani, il mondo della moda piange un altro grande stilista italiano, la cui influenza rimarrà nel tempo.

A pochi mesi di distanza dalla scomparsa di Giorgio Armani, ci lascia un altro grande stilista italiano. Valentino Garavani è morto all'età di 93 anni, dopo aver dedicato più di metà della sua vita a rendere grande la moda del nostro Paese. In questa carriera così lunga e piena di successi, Valentino ha confezionato abiti per moltissime donne dello spettacolo, vediamo alcuni dei più celebri. Jacqueline Kennedy Onassis Dopo il terribile assassinio del primo marito, nonché presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy, la ex first lady Jackie Kennedy si risposò nel 1968 con l'imprenditore greco Aristotele Onassis, affidandosi a Valentino per il suo sfarzoso abito da sposa.

Venus – Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos è un racconto in 33 abiti e 12 opere d’arte che celebra l'eredità del couturier x.com

Mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 21.00 al Ridotto del Teatro Valentino Garavani si parlerà di cinema, moda e cultura Ci sarà la possibilità di ammirare lo splendido abito creato dalla sezione Moda delle nostre alunne dell’Istituto Pascal ispirato agli abiti di - facebook.com facebook

