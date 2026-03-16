Gli Oscar 2026 dietro le quinte | brindisi corse al bar e piccoli incidenti alle star vedi Emma Stone

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, le star si sono divertite con brindisi e corse al bar tra una premiazione e l’altra. Sono stati segnalati anche alcuni piccoli incidenti tra gli artisti, tra cui Emma Stone. Mentre il pubblico seguiva la diretta in televisione, dietro le quinte si sono vissuti momenti più informali e movimentati. La notte degli Oscar si conferma sempre ricca di episodi inattesi.

C’è la Notte degli Oscar – e le sue premiazioni sul palco – che il pubblico vede in televisione e quella, molto diversa, che si svolge dietro le quinte. Tra una pausa pubblicitaria e l’altra, il Dolby Theatre diventa un piccolo mondo parallelo fatto di incontri improvvisati, brindisi al bar della hall e momenti di convivialità lontani dalle telecamere. Il reportage dell’Ap ha raccontato proprio questa dimensione meno visibile della cerimonia: quella dei corridoi, dei brindisi e delle corse dell’ultimo minuto prima di tornare in sala. Molte star, come spesso accade, sono arrivate all’ultimo momento sul red carpet, anche solo trenta minuti prima dell’inizio dello show. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli Oscar 2026 dietro le quinte: brindisi, corse al bar e piccoli incidenti alle star (vedi Emma Stone) Articoli correlati Oscar 2026, Emma Stone, Kate Hudson ed Elle Fanning le più belle al pranzo dei candidatiIl pranzo dei candidati agli Oscar 2026, ospitato nello scenario senza tempo del Beverly Hilton, è uno di quegli appuntamenti che – pur... Nomination Oscar 2026, le candidature: da Leonardo DiCaprio a Emma StoneNella notte tra il 15 e il 16 marzo, presso il Dolby Theatre di Los Angeles, si terrà la 98esima edizione degli Oscar, i premi più... Tutti gli aggiornamenti su Gli Oscar Temi più discussi: Dove guardare gli Oscar 2026 in Italia: a che ora iniziano le premiazioni; Rolex celebra gli Oscar 2026 e veste la Greenroom di Hollywood; Tutti i vincitori degli Oscar 2026, la lista completa. FOTO; Oscar 2026: cosa succede dietro le quinte tra brindisi e piccoli incidenti. Dove vedere Una battaglia dopo l’altra e gli altri film vincitori degli Oscar 2026Ecco come recuperare tutti i titoli che hanno trionfato nella notte più importante di Hollywood. Alcuni sono ancora al cinema ... vanityfair.it Oscar 2026, trionfa 'Una battaglia dopo l'altra'Sei statuette tra cui miglior film, Paul Thomas Anderson miglior regista. L'attore top è Michael B. Jordan, l'attrice è Jessie Buckley. Sean Penn vince ma diserta la cerimonia (ANSA) ... ansa.it Chi ha vinto gli Oscar 2026 - facebook.com facebook L’arte della luce conquista gli Oscar 2026: "I Peccatori" trionfa con l’Oscar® per la Miglior Fotografia, assegnato ad Autumn Durald Arkapaw, prima donna a vincere un Oscar in questa categoria Ogni inquadratura, gioco di luci e ombre trasforma il film in un’e x.com