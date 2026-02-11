Oscar 2026 Emma Stone Kate Hudson ed Elle Fanning le più belle al pranzo dei candidati

A Beverly Hills, nel classico hotel Beverly Hilton, si è svolto il pranzo dei candidati agli Oscar 2026. Emma Stone, Kate Hudson ed Elle Fanning hanno attirato l’attenzione con le loro scelte di look, dimostrando di essere tra le più eleganti della giornata. L’evento, lontano dal clamore del red carpet, è servito a mostrare chi si fa notare per stile e presenza.

Il pranzo dei candidati agli Oscar 2026, ospitato nello scenario senza tempo del Beverly Hilton, è uno di quegli appuntamenti che – pur lontani dal clamore del red carpet serale – raccontano meglio di qualsiasi altro momento lo stato di salute dello stile hollywoodiano. È qui, tra regole di etichetta, sartorialità da giorno e piccoli azzardi calibrati, che Emma Stone, Kate Hudson ed Elle Fanning hanno firmato tre delle apparizioni più interessanti della stagione. Tre donne, tre modi molto diversi di interpretare l’idea di eleganza contemporanea. E tre segnali chiarissimi su dove sta andando il linguaggio del tailoring femminile nel cuore degli Oscar 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

Approfondimenti su Oscar 2026

Elle Fanning, all'età di 27 anni, ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar, un traguardo importante nella sua carriera.

La cerimonia degli Oscar 2026 si svolgerà tra il 15 e il 16 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles.

