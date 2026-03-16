Durante gli Oscar 2026, il palco del Dolby Theatre è stato teatro di interventi politici, con Jimmy Kimmel che ha aperto la serata e l’attore Bardem che ha espresso un messaggio contro la guerra. Le occasioni di intervento sono state diverse e hanno catturato l’attenzione di pubblico e media, evidenziando la presenza di temi sociali e politici durante la cerimonia.

Hollywood non rinuncia alla politica. E la notte degli Oscar 2026 lo ha dimostrato ancora una volta, trasformando il palco del Dolby Theatre in una tribuna da cui lanciare messaggi ben oltre il cinema. Tra i momenti più discussi della serata c’è stato l’intervento di Javier Bardem. Salito sul palco per annunciare i candidati al miglior film internazionale, l’interprete premio Oscar ha pronunciato una frase destinata a diventare uno dei passaggi simbolo della cerimonia: "No alla guerra, Palestina libera". Una presa di posizione politica diretta, tra le più esplicite dell’intera serata. Il messaggio, in realtà, era già arrivato prima. Sul red carpet, l’attore spagnolo si era presentato con una giacca su cui campeggiava la scritta "No a la guerra" e con una spilletta a sostegno della Palestina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Jimmy Kimmel al "no alla guerra" di Bardem: le incursioni politiche agli Oscar 2026

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