Gli italianissimi cocktail con l' aceto balsamico sono la nuova moda del momento provare per credere

Gli italiani stanno sperimentando nuovi modi di usare l'aceto balsamico nei cocktail, creando una tendenza che sta attirando l'attenzione. Tra le proposte più chiacchierate c’è il Fellini, un drink in cui l’aceto balsamico è l’ingrediente principale. Questa novità sta trovando spazio nei locali e tra gli appassionati di miscelazione, suscitando curiosità e interesse.

In un momento in cui la cucina italiana pare riscoprire il suo ruolo di rilievo nel panorama internazionale (aiutata dal riconoscimento del Patrimonio Unesco), le nostre eccellenze enogastronomiche vivono una ventata di nuova giovinezza. Tra queste, certamente, c'è l’Aceto Balsamico di Modena, prodotto dalla storia antichissima - era conosciuto già dai Romani - che oggi viene riscoperto nella sua versatilità, tale da poter essere usato anche per la preparazione di italianissimi drink. I cocktail con l'aceto balsamico rispondono dunque a una voglia di novità, ma anche di territorialità, oltre che seguire le tendenze più... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Gli italianissimi cocktail con l'aceto balsamico sono la nuova moda del momento (provare per credere) Articoli correlati La battaglia ai fake del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di ModenaL’aceto balsamico è ricco di storia, citato già da Virgilio nelle sue Georgiche, da sempre parte della tradizione più antica dell’Emilia. Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, il 2026 si apre con numeri da recordMODENA (ITALPRESS) – Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP traccia un bilancio estremamente positivo del 2025, che si... Approfondimenti e contenuti su italianissimi cocktail Argomenti discussi: And the Oscar 2026 goes to… Champagne e cocktail (italiani), menù e ricette esclusive dell’After Party; È la colazione più strana d'Italia: si fa in questa città (e siamo sicuri diventerà un trend). Gli italianissimi cocktail con l'aceto balsamico sono la nuova moda del momento (provare per credere)Il Fellini, cocktail con l'aceto balsamico come ingrediente protagonista, è diventato un nuovo classico di successo: ecco come prepararlo a casa, e magari inventare un nuovo twist ... vanityfair.it