aceto balsamico tradizionale di modena dop il 2026 si apre con numeri da record

Il 2026 si apre con numeri da record per l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP. Dopo un 2025 di crescita e consolidamento, il Consorzio Tutela conferma il buon andamento della produzione e della diffusione di questo prodotto di eccellenza, simbolo della tradizione emiliana. Un anno che segna un ulteriore passo avanti per il settore, evidenziando l’importanza di preservare le caratteristiche e la qualità di questo patrimonio gastronomico.

MODENA (ITALPRESS) – Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP traccia un bilancio estremamente positivo del 2025, che si conferma un periodo di crescita e consolidamento per l'intera filiera produttiva. Nel corso dell'anno, l'imbottigliamento complessivo dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP ha raggiunto 168.068 bottiglie da 100 ml, facendo registrare un incremento di 2.348 unità rispetto all'anno precedente con una crescita dell'1,5%. Un dato che testimonia la solidità del comparto e l'apprezzamento costante del mercato. La crescita ha interessato entrambe le tipologie della denominazione: l'Affinato, che ha superato le 107 mila bottiglie, e l'Extravecchio, che ha raggiunto quota oltre 60. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Balsamico Tradizionale di Modena, il 2025 è stato un anno da recordIl 2025 si è rivelato un anno di grande successo per il Balsamico Tradizionale di Modena DOP, con risultati che testimoniano la solidità e la crescita della produzione.

