Negli ultimi dodici mesi, gli investimenti degli immobiliaristi israeliani in Grecia sono più che raddoppiati, portando a un aumento delle acquisizioni immobiliari nel paese. Tra le zone interessate c’è anche Exarchia, quartiere noto per la sua storia anarchica, che ora è circondato da barriere e reti metalliche alte tre metri. Questa situazione evidenzia un nuovo scenario nel settore immobiliare greco.

La piazza di Exarchia, cuore del quartiere storicamente anarchico di Atene, è oggi delimitata da barriere e reti metalliche alte tre metri. Il cantiere della nuova stazione della metropolitana è sorvegliato da polizia in assetto antisommossa ad ogni angolo. La sua finalizzazione, prevista tra il 2029 e il 2030, è parte di un più ampio processo di sviluppo urbano dell’area che mira a rimodernare le zone limitrofe al centro della città. Fino ad agosto 2022, questo luogo era un triangolo verde: ospitava mercati cittadini, manifestazioni e rappresentava più in generale un punto di incontro per residenti e attivisti. Oggi i segni della gentrificazione sono evidenti: caffè in stile americano e palazzi del quartiere che ospitano sempre più appartamenti destinati ad affitti a breve termine, spesso tramite Airbnb. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli immobiliaristi israeliani mettono le mani sulla Grecia: investimenti raddoppiati in un anno. E “si comprano” anche il quartiere anarchico e pro-Pal

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