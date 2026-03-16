Gli attivisti del comitato Mubasta irrompono in Comune | Fermate subito i lavori al Pilastro

Un centinaio di attivisti del comitato Mubasta hanno rotto la barriera della polizia e sono entrati nel palazzo comunale, colpendo il vetro che dà accesso al gabinetto del sindaco. L’azione si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione sulla richiesta di fermare immediatamente i lavori al quartiere Pilastro. Nessuna persona è stata arrestata durante l’episodio.

In un centinaio hanno forzato la barriera della polizia e sono entrati nel palazzo comunale, prendendo a manate il vetro che porta al gabinetto del sindaco. "Fermare i lavori del Museo dei Bambini subito. Ascoltate gli abitanti del Pilastro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli attivisti del comitato Mubasta irrompono in Comune: "Fermate subito i lavori al Pilastro" Articoli correlati "Fermate subito i lavori": protesta in Consiglio comunale contro il Museo dei bambini al PilastroHanno interrotto i lavori del consiglio comunale di Bologna e fatto irruzione a Palazzo d’Accursio gli attivisti del neonato comitato MuBasta, nato... Notte di scontri al Pilastro: ancora cariche e lacrimogeni contro gli attivisti nel parco | VIDEOSono continuati fino a notte fonda i disordini all’interno del parco Mitilini, Moneta e Stefanini, al Pilastro, che lunedì mattina è stato teatro... Aggiornamenti e notizie su Gli attivisti del comitato Mubasta... Temi più discussi: MuBasta, la battaglia del Pilastro finisce alla Corte dei Conti: presentato un esposto. Bando da rifare, ecco perché; Bologna, al Pilastro le ruspe nel cantiere del Museo dei bambini: I lavori di scavo sono partiti; Anche i Pro-Pal al presidio contro il cantiere MuBa al Pilastro; Il Museo dei bambini conteso a Bologna, Lepore: Il punto non è se farlo, ma come migliorarlo. Il comitato contrario sfila in corteo nel quartiere. Bologna, gli attivisti contro il Muba irrompono in Comune: «Dialogo solo con lo stop dei lavori al Pilastro». Ancora tensioni al cantiereLa protesta contro la realizzazione del Museo dei bambini arriva in Consiglio comunale: il confronto con Sergio Lo Giudice. corrieredibologna.corriere.it MuBusta, oltre 100 attivisti a Palazzo d'Accursio chiedono lo stop al cantiereNel pomeriggio di lunedì (16 marzo) sono saliti a Palazzo d'Accursio, dove ha sede il Comune a Bologna, oltre 150 attivisti del comitato MuBasta che da settimane si oppone alla realizzazione del Museo ... rainews.it Il sindaco: “Fake news sul museo”. Al parco il comitato MuBasta inscena un “attacco psichico” - facebook.com facebook Programma 13 marzo Alle 7 ci sveglia @SonoMaleducata e alle 8 Zbarskij ci porta il caffè. Dopo le selezioni di @adumanlio e @RafBigCat alle 11 Il Cemento è Tormento- intervista al Comitato Mubasta di Bologna per parlare degli ultimi fatti accaduti proprio a x.com