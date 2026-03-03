Notte di scontri al Pilastro | ancora cariche e lacrimogeni contro gli attivisti nel parco | VIDEO

Nella notte, nel quartiere Pilastro, si sono verificati scontri tra forze dell’ordine e attivisti nel parco Mitilini, Moneta e Stefanini. Le cariche e i lacrimogeni sono continuati fino a tarda ora, dopo lo sgombero del presidio degli attivisti che si opponevano alla costruzione del Museo dei Bambini e delle Bambine. La situazione resta tesa nel quartiere, con ancora presenza di forze di polizia sul posto.

Sono continuati fino a notte fonda i disordini all’interno del parco Mitilini, Moneta e Stefanini, al Pilastro, che lunedì mattina è stato teatro dello sgombero del presidio degli attivisti contrari alla costruzione del Museo dei Bambini e delle Bambine. Una nuova ondata di scontri è scoppiata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Guerriglia al Pilastro, nuovo blitz degli attivisti al cantiere MuBa: cariche e lacrimogeni della polizia

Gli attivisti riattaccano il cantiere Muba al Pilastro: lacrimogeni e tensione con la polizia. Il videoGli agenti avevano liberato l'area verde occupata dove dovrebbe sorgere il Museo dei bambini, ma i manifestanti sono tornati per riprenderne possesso...

