Fermate subito i lavori | protesta in Consiglio comunale contro il Museo dei bambini al Pilastro

In seguito alla protesta degli attivisti del comitato MuBasta, i lavori del Consiglio comunale di Bologna sono stati interrotti. La manifestazione ha avuto luogo per esprimere dissenso contro la realizzazione del Museo dei bambini nel parco Mitilini-Moneta-Stefanini al Pilastro. L'episodio evidenzia le tensioni tra cittadini e amministrazione sul progetto, riflettendo il coinvolgimento della comunità locale nelle decisioni pubbliche.

Hanno interrotto i lavori del consiglio comunale di Bologna e fatto irruzione a Palazzo d'Accursio gli attivisti del neonato comitato MuBasta, nato per contrastare la realizzazione del Museo dei bambini e delle bambine nel parco Mitilini-Moneta-Stefanini, al Pilastro."Fermate subito i lavori.

