Gli architetti del nostro futuro sono rappresentati dai giovani che stanno dando forma alle tecnologie e alle innovazioni emergenti. Questo articolo chiude il percorso esplorando le figure che, dalla Silicon Valley, immaginano e progettano il mondo di domani. Si concentra su chi, tra le nuove generazioni, sta contribuendo a plasmare le tendenze e le soluzioni che influenzeranno il nostro quotidiano.

Concludiamo il viaggio tra i «profeti» della Silicon Valley, gli uomini che stanno pensando e costruendo il mondo di domani, con uno sguardo alle generazioni più giovani. A partire dal fondatore di OpenAi e di ChatGpt. Che ha iniziato nel nome del «non profit» e ora firma contratti col Pentagono. Padre agente immobiliare, madre dermatologa, Sam Altman nasce a Chicago ma cresce a St. Louis, nel Midwest, sulle rive del grande Mississippi. Una città simbolo della decadenza industriale degli Stati Uniti, la quarta città più popolosa fino agli anni Cinquanta, poi vittima di un declino inarrestabile. Oggi, ridotta a 300.000 abitanti e con il circondario che ne conta 2,8 milioni, è la terza città più violenta degli Stati Uniti, se si considera il tasso di omicidi. 🔗 Leggi su Laverita.info

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THE ARCHITECTS OF PROGRESS

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