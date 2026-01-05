Aeroporto gli architetti | Gli studi all’Enac confermano la bontà del progetto
Gli studi integrativi sul progetto dell’aeroporto della Piana di Licata sono stati completati e consegnati al ministero delle Infrastrutture e all’Enac. Gli architetti hanno confermato, attraverso gli studi, la validità del progetto, che ora attende l’approvazione ufficiale. Questa fase rappresenta un passo importante nel processo di sviluppo dell’infrastruttura, in linea con le normative e le valutazioni tecniche richieste.
Gli studi integrativi sul progetto dell'aeroporto della Piana di Licata sono stati completati e trasmessi al ministero delle Infrastrutture e all'Enac. Un passaggio che, secondo l'Ordine degli architetti di Agrigento, spazza via ogni dubbio tecnico sulla fattibilità dell'opera.
