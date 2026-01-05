Aeroporto gli architetti | Gli studi all’Enac confermano la bontà del progetto

Gli studi integrativi sul progetto dell’aeroporto della Piana di Licata sono stati completati e consegnati al ministero delle Infrastrutture e all’Enac. Gli architetti hanno confermato, attraverso gli studi, la validità del progetto, che ora attende l’approvazione ufficiale. Questa fase rappresenta un passo importante nel processo di sviluppo dell’infrastruttura, in linea con le normative e le valutazioni tecniche richieste.

L’aeroporto di Agrigento escluso dalla programmazione nazionale: “Confidiamo nel 2026” “Adesso sembra che il Libero Consorzio - aggiunge il Presidente degli architetti - sia pronto a trasmettere all’Enac tutti gli ulteriori studi integrativi richiesti. Il nostro auspi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.