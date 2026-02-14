Ilia Malinin, famoso per i suoi quadrupli perfetti, ha commesso diversi errori durante la finale del Forum di Milano, portando alla vittoria inattesa di Mikhail Shaidorov, pattinatore kazako. Malinin ha sbagliato più volte nelle sue esecuzioni e si è visto un calo evidente rispetto alle sue prestazioni precedenti, mentre Shaidorov ha mantenuto alta la concentrazione. Luca Grassl, uno dei partecipanti italiani, ha raccontato di aver vomitato subito dopo la gara a causa della tensione. La sorpresa ha fatto il giro del mondo, lasciando tutti senza parole.

Tutto il mondo aspettava Ilia Malinin, ma il Forum di Milano incorona il kazako Mikhail Shaidorov nuovo re nel pattinaggio artistico, nella finale più clamorosa di queste Olimpiadi invernali 2026. Era forse l’evento più atteso a livello planetario (insieme alla finale di hockey): il mondo si accingeva a celebrare il 21enne americano che si fa chiamare “ Quad God ” e stava dominando il pattinaggio. Invece anche il Dio dei quadrupli è umano: è crollato, dilaniato da una pressione e da una tensione che si percepiva nell’aria e sul ghiaccio del Forum. Tutti si chiedevano se Malinin avrebbe potuto fare addirittura un quintuplo, quale punteggio stratosferico avrebbe potuto raggiungere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilia Malinin ha sbagliato un salto importante, cosa che ha cambiato le sorti della gara e ha permesso al kazako Mikhail Shaidorov di vincere l’oro al Forum di Milano.

Vladimir Shaidorov conquista la medaglia d’oro nel pattinaggio artistico, grazie a una performance senza errori, mentre il favorito Malinin commette errori gravi e scivola fuori dalla zona medaglie.

