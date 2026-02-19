La giornalista australiana va in onda da Milano-Cortina ubriaca | Ho sbagliato non avrei dovuto bere
Danika Mason, giornalista australiana, ha causato scalpore durante un collegamento dai Giochi invernali di Milano-Cortina quando si è mostrata visibilmente ubriaca in diretta. La donna ha ammesso di aver sbagliato e di aver bevuto troppo prima di entrare in onda. La scena ha suscitato molte reazioni sui social, dove si sono moltiplicati i commenti sul suo comportamento. Mason si è scusata pubblicamente, affermando di aver commesso un errore e promettendo di fare più attenzione in futuro.
La giornalista australiana Danika Mason si è scusata in diretta tv dopo essere apparsa ubriaca in un collegamento dai Giochi invernali Milano-Cortina. Persino il premier Albanese è intervenuto per difenderla.🔗 Leggi su Fanpage.it
Milano Cortina 2026. Pietro Sighel cade dopo le "sportellate" del canadese Laoun: il pubblico si infuria Segui le gare su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/milano-cortina-18-febbraio-biathlon-short-trak-sci-di-fondo-slalom-57b434f4-f03f-444 facebook
18/2/26.Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'Italia sempre 2ª: due medaglie anche oggi: - l'argento nella Staffetta donne short track - il bronzo nello Sci di fondo maschile: team sprint Arianna Fontana con l’argento nella staffetta arriva a 14 medaglie olimpiche:rec x.com