La giornalista australiana va in onda da Milano-Cortina ubriaca | Ho sbagliato non avrei dovuto bere

Danika Mason, giornalista australiana, ha causato scalpore durante un collegamento dai Giochi invernali di Milano-Cortina quando si è mostrata visibilmente ubriaca in diretta. La donna ha ammesso di aver sbagliato e di aver bevuto troppo prima di entrare in onda. La scena ha suscitato molte reazioni sui social, dove si sono moltiplicati i commenti sul suo comportamento. Mason si è scusata pubblicamente, affermando di aver commesso un errore e promettendo di fare più attenzione in futuro.