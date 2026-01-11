addio a bob weir dei grateful dead pioniere del rock psichedelico

La notte scorsa si è spento Bob Weir, celebre musicista e fondatore dei Grateful Dead, uno dei gruppi più influenti del rock psichedelico. La sua carriera ha contribuito a definire un’epoca e a plasmare il panorama musicale internazionale. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per gli appassionati di musica e per il patrimonio culturale del rock.

La notte scorsa si è spento Bob Weir, figura leggendaria del rock mondiale e anima dei Grateful Dead. Aveva 78 anni. A darne l’annuncio è stato un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove si spiega che il musicista “se n’è andato serenamente, circondato dai suoi cari, dopo aver coraggiosamente sconfitto il cancro come solo Bobby poteva fare”. La causa del decesso sono state complicazioni polmonari già esistenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bobby Weir (@bobweir) La storia di Weir con i Grateful Dead inizia nel 1965, quando aveva appena diciassette anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

