Napoli capitale mondiale del Rock | i 30 anni di Frontiers

A Napoli, Frontiers Records festeggia i suoi 30 anni di attività con un evento speciale all’HBtoo. La casa discografica, nota per aver prodotto numerosi album di artisti rock, ha organizzato una serata dedicata alla sua lunga carriera. L’evento ha visto la partecipazione di musicisti e appassionati, che si sono riuniti per celebrare tre decenni di musica e di successi.

Dalla vetta della Billboard 200 al cuore pulsante di Napoli. Frontiers Records ha celebrato i suoi primi trent'anni con un evento esclusivo all'HBtoo, trasformando lo scenario post-industriale del lungomare in un crocevia globale del rock. Oltre 200 ospiti internazionali, tra artisti, manager e partner della distribuzione mondiale, hanno reso omaggio alla label partenopea che, proprio quest'anno, ha firmato un traguardo storico: il primo posto dei Megadeth nella classifica USA, un risultato mai raggiunto prima dalla leggendaria band. A pochi passi dal mare che nel 2025 ospiterà l'America's Cup, l'HBtoo si è trasformato in un tempio del rock internazionale.