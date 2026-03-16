giustizia cerimonia in memoria di nicola giacumbi

Si è svolta una cerimonia in memoria di Nicola Giacumbi, organizzata presso il Tribunale di Salerno. Alla commemorazione hanno partecipato rappresentanti istituzionali e colleghi, che hanno reso omaggio alla figura del defunto. Il presidente del Tribunale ha preso parte all’evento, esprimendo parole di ricordo e rispetto. La cerimonia si è tenuta in un clima di raccoglimento e rispetto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il presidente del Tribunale di Salerno Giuseppe Ciampa ha commentato positivamente l’ipotesi rilanciata nei giorni scorsi dal rettore dell’Università degli Studi di Salerno di utilizzare alcuni locali dell’ex tribunale di Salerno per riportare nella città capoluogo spazi ed attività di Unisa. Il commento è arrivato oggi a margine della cerimonia con la quale l’ Associazione Magistrati ha voluto ricordare l’importante figura di Nicola Giacumbi, il procuratore che fu assassinato il 16 marzo 1980 a Salerno da un commando delle Brigate Rosse. Nel punto in cui lo scorso anno fu realizzata un’installazione commemorativa, oggi sono state messe a dimora delle piantine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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