Il presidente Mattarella ha partecipato in Svizzera a una cerimonia in memoria delle vittime del disastro del Constellation. Durante l’evento ha espresso solidarietà ai familiari e ai giovani coinvolti, sottolineando l’importanza di ottenere giustizia per quanto accaduto. La commemorazione ha rappresentato un momento di riflessione e di vicinanza alle persone colpite dall’incidente.

“La cerimonia di oggi per l’immane tragedia che si è consumata impone poche parole: angoscia nel ricordo delle vittime, piena solidarietà verso i loro familiari, affettuosa e costante vicinanza ai giovani che in ospedale lottano per riprendersi le proprie vite, giustizia per quanto accaduto “. Sono le parole che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto nel libro delle condoglianze, al termine della cerimonia di commemorazione delle vittime del Constellation di Crans-Montana, che si è svolta a Martigny. Il Capo dello Stato, insieme al presidente francese Emmanuel Macron, ha preso parte alla cerimonia in memoria delle vittime dell’incendio la notte di Capodanno nel quale hanno perso la vita 40 persone, tra cui sei ragazzi italiani, e altre centinaia sono rimasti feriti: la commemorazione è iniziata con i rintocchi delle campane in tutta la Svizzera, seguiti da un minuto di silenzio, ed è terminata con la deposizione di una rosa in onore delle vittime e dei feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mattarella in Svizzera per la cerimonia in memoria delle vittime del Constellation: “Giustizia per quanto accaduto”

Leggi anche: **Svizzera: Mattarella venerdì a Martigny per cerimonia in memoria vittime**

Leggi anche: Mattarella alla cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

**Svizzera: Mattarella venerdì a Martigny per cerimonia in memoria vittime**; Crans-Montana, oggi la cerimonia per le 40 vittime in Svizzera; **Svizzera: Mattarella venerdì a Martigny per cerimonia in memoria vittime**; Lutto nazionale, la diretta della cerimonia.

Mattarella alla cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana - MARTIGNY (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a Martigny alla cerimonia in memoria delle ... iltempo.it