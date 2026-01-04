Giuseppe e Rosa, genitori di Raoul Bova, sono stati figure fondamentali nella sua vita. La madre desiderava vederlo laureato, mentre il padre aveva fiducia nelle sue decisioni. La loro scomparsa, avvenuta a distanza di un anno, ha rappresentato un momento di grande dolore per l’attore, lasciando un ricordo indelebile nel suo percorso personale e professionale.

Giuseppe e Rosa erano i genitori di Raoul Bova, venuti a mancare a distanza di un anno l’uno dall’altra: la loro scomparsa ha segnato un lungo e profondo dolore per l’attore. Giuseppe e Rosa, chi erano i genitori di Raoul Bova. Oggi il volto di Don Matteo sarà ospite della nuova puntata di Domenica In, a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove presenterà la nuova stagione della serie che lo vede protagonista. Di origini napoletana (nata ad Acerra), Rosa era la mamma di Raoul Bova che si era trasferita a Roma insieme al marito Giuseppe. L’uomo nato a Roccella Jonica ha lavorato per anni in Alitalia, fino alla pensione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi erano i genitori di Raoul Bova, Giuseppe e Rosa: “Mio madre voleva che mi laureassi, mio padre credeva nelle mie scelte”

