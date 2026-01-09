Al MAD Murate Art District la presentazione del libro sul cambiamento climatico dei fotografi Edoardo Delille e Giulia Piermartiri

Al MAD Murate Art District si terrà la presentazione del libro sul cambiamento climatico di Edoardo Delille e Giulia Piermartiri. Un’opera che esplora come la fotografia possa rappresentare il futuro e sensibilizzare sul tema ambientale, offrendo uno strumento di riflessione e consapevolezza. Un’occasione per approfondire il ruolo delle immagini nel comunicare le sfide del cambiamento climatico e immaginare insieme possibili scenari futuri.

“In che modo una fotografia può mostrare il futuro?”. Se lo sono chiesti Edoardo Delille e Giulia Piermartiri e il risultato è non solo un’esposizione, ma un dispositivo di consapevolezza: un invito a immaginare il futuro per comprenderne l’urgenza, un atlante che mette in scena il mondo che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

