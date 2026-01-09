Al MAD Murate Art District la presentazione del libro sul cambiamento climatico dei fotografi Edoardo Delille e Giulia Piermartiri

Al MAD Murate Art District si terrà la presentazione del libro sul cambiamento climatico di Edoardo Delille e Giulia Piermartiri. Un’opera che esplora come la fotografia possa rappresentare il futuro e sensibilizzare sul tema ambientale, offrendo uno strumento di riflessione e consapevolezza. Un’occasione per approfondire il ruolo delle immagini nel comunicare le sfide del cambiamento climatico e immaginare insieme possibili scenari futuri.

“In che modo una fotografia può mostrare il futuro?”. Se lo sono chiesti Edoardo Delille e Giulia Piermartiri e il risultato è non solo un’esposizione, ma un dispositivo di consapevolezza: un invito a immaginare il futuro per comprenderne l’urgenza, un atlante che mette in scena il mondo che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: "Sulla strada dei conigli", lunedì 10 novembre presentazione del libro di Giulia Rizza al Nesi/Corea Leggi anche: Generation trust, la sfida dei giovani al cambiamento climatico Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tessiture Urbane; China Project 2025: presentazione delle residenze d'artista al Murate Art District di Firenze; La Domenica Metropolitana torna il 4 gennaio. Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi gratuiti per tutti i residenti nella Città Metropolitana; Il 4 gennaio torna la Domenica metropolitana a Firenze. Murate Art District, si progetta l’ampliamento - Ampliare Mad Murate Art District per potenziare ancora di più il distretto culturale e renderlo ancora più innovativo. lanazione.it MAD Murate Art District: ecco i dodici vincitori delle residenze d'artista - Il bando assegna un contributo di cinquemila euro ai primi cinque selezionati, che potranno produrre i propri lavori fino a maggio 2023. lanazione.it MAD – MURATE ART DISTRICT - Un nuovo nome, una nuova energia, tanti nuovi progetti che partono con una nuova esposizione. exibart.com Call for Artist Residencies 2026 di MAD Murate Art District, promossa da Fondazione MUS.E con il Comune di Firenze, nell’ambito del progetto Sharing Visions (con il sostegno di Regione Toscana e Fondazione CR Firenze). Il bando è aperto ad artisti e/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.