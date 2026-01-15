Giulia De Lellis in crisi con Tony Effe? Lei rompe il silenzio | tutta la verità
Giulia De Lellis ha recentemente rotto il silenzio sulla sua vita sentimentale, parlando di un momento di serenità e felicità. Nonostante le voci di crisi con Tony Effe, l’influencer ha condiviso di sentirsi in un periodo positivo e appagante. Questa dichiarazione offre uno sguardo sincero sulla sua attuale situazione, chiarendo eventuali dubbi e confermando il suo stato di benessere.
Giulia De Lellis non è mai stata più felice di così. L’influencer ha rivelato di star vivendo un vero e proprio sogno e di sentirsi ogni giorno in “paradiso”. Fino a poco tempo fa, si vociferava che tra l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” e il rapper Tony Effe fosse tutto finito. Qualcuno ha addirittura . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
