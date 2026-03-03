Giulia De Lellis e Tony Effe | la verità sulla presunta crisi a St Moritz

Giulia De Lellis ha pubblicato un messaggio sui social network per confermare di essere ancora insieme a Tony Effe, smentendo le voci di una crisi a St. Moritz. La influencer ha condiviso un post che rafforza l’idea di una coppia unita. Le indiscrezioni sulla presunta rottura erano circolate nelle ultime settimane, alimentando discussioni tra i fan.

Giulia De Lellis rompe il silenzio via social e conferma l’unione con il rapper Il mondo del gossip era in. Il mondo del gossip era in fermento, alimentato da un’assenza prolungata della coppia dai radar digitali. Tuttavia, Giulia De Lellis ha deciso di mettere a tacere ogni pettegolezzo con una mossa strategica su Instagram. Direttamente dalle vette incantate di St. Moritz, l’imprenditrice digitale ha condiviso frammenti di una ritrovata serenità familiare, dimostrando che il legame con Tony Effe non solo resiste, ma appare più solido che mai in questa fuga invernale. «Le persone vogliono solo la pace». Con questa frase enigmatica ma incisiva, Giulia ha risposto indirettamente a chi ipotizzava una distanza insanabile tra lei e il compagno. 🔗 Leggi su Novella2000.it

