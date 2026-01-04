Giunta regionale Zinzi Lega attacca | Chiarezza sui conflitti d’interesse dell’assessore Morniroli

La Giunta regionale campana si trova al centro di una nuova discussione riguardante possibili conflitti di interesse. Gianpiero Zinzi, deputato e coordinatore della Lega in Campania, ha chiesto chiarimenti sulla posizione dell’assessore Andrea Morniroli, accusato di mancare di trasparenza. La questione sottolinea l’importanza di garantire chiarezza e responsabilità nelle funzioni pubbliche, mantenendo elevati standard di integrità istituzionale.

Nuovo caso di possibile conflitto d'interesse nella Giunta regionale campana. A sollevare la questione è stato Gianpiero Zinzi, deputato e coordinatore della Lega in Campania, che oggi ha chiesto maggiore trasparenza sulla posizione del neo assessore alla Scuola e alle Politiche Sociali, Andrea.

