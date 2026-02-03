Docente di inglese non vedente escluso dalla gita scolastica a Dublino | polemica su discriminazione e diritti

Un docente di inglese non vedente è stato lasciato a casa mentre gli studenti partivano per Dublino. La sua esclusione ha suscitato proteste tra famiglie, studenti e gruppi che si occupano di disabilità. La vicenda accende il dibattito su diritti e discriminazioni nelle scuole italiane.

Un docente di lingua inglese, completamente non vedente, è stato escluso da una gita scolastica programmata a Dublino da parte del suo istituto, causando un’ondata di indignazione tra studenti, genitori e associazioni per i diritti delle persone con disabilità. L’uomo, che insegna da oltre un decennio in un liceo del Nord Italia, aveva manifestato fin dal primo momento il desiderio di partecipare all’evento, che prevedeva un soggiorno di quattro giorni in Irlanda con attività culturali, visite a luoghi storici e scambi con studenti locali. La decisione di escluderlo è stata presa dal comitato organizzatore della gita, composto da docenti e personale amministrativo, che ha motivato la scelta sostenendo che la mancanza di accessibilità completa nei trasporti e negli alloggi, nonché le difficoltà legate alla navigazione in un ambiente urbano sconosciuto, avrebbero reso la partecipazione troppo rischiosa per la sua sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

