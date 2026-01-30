Le autorità italiane e internazionali si preparano a fronteggiare le minacce online durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Il cyberbullismo, la pirateria digitale e le sfide della sicurezza informatica sono diventate argomenti principali, con esperti che mettono in guardia sui rischi crescenti. Le forze dell’ordine intensificano i controlli e le aziende tech rafforzano i sistemi di difesa, perché i pericoli sul web non si fermano davanti a grandi eventi.

Il cyberbullismo, la pirateria digitale e la sicurezza informatica durante grandi eventi internazionali come le Olimpiadi invernali di Milano Cortina stanno diventando priorità assolute per le autorità nazionali e internazionali. Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica, ha recentemente messo in evidenza come il panorama digitale si sia trasformato in un teatro di conflitti non solo economici ma anche sociali e politici. Le minacce non riguardano più solo la protezione dei dati personali, ma si estendono a fenomeni come la diffusione di contenuti offensivi, la violazione dei diritti d’autore su larga scala e l’uso malizioso delle reti per influenzare eventi di rilevanza globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Confronto tra sicurezza digitale e diritti online: le sfide del web secondo esperti internazionali

