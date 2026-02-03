Gabrielli tra sicurezza digitale diritti online e sfide delle Olimpiadi moderne

Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia Postale, ha parlato delle sfide che l’Italia deve affrontare nel mondo digitale. Con le Olimpiadi di Milano Cortina alle porte, la polizia si prepara a fronteggiare i rischi legati al cyberbullismo, alla pirateria e alla sicurezza informatica. Gabrielli ha spiegato che la crescita dell’attività online rende più difficile tutelare i cittadini e garantire un evento senza problemi. La polizia si sta attrezzando con nuove tecnologie e più controlli per prevenire eventuali attacchi o incidenti digitali durante le

Il direttore del Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica, Ivano Gabrielli, ha fatto il punto sulla crescente complessità del panorama digitale italiano, con particolare attenzione ai rischi emergenti legati al cyberbullismo, alla pirateria e alla sicurezza informatica in occasione delle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina. L'intervista, rilasciata in occasione della preparazione agli eventi sportivi internazionali, mette in luce come la dimensione virtuale si sia ormai integrata in modo profondo nella vita quotidiana, rendendo necessarie nuove strategie di prevenzione e intervento.

