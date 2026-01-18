Un controllo su strada porta i carabinieri all’arresto di tre giovani pusher

I carabinieri della sezione radiomobile di Paternò hanno arrestato tre giovani, tra cui due minorenni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento, avvenuto nel corso di un controllo stradale, ha portato al sequestro di droga e all’arresto dei soggetti coinvolti. L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze illegali nella zona.

I carabinieri della sezione radiomobile di Paternò hanno arrestato 3 ragazzi, tra cui due minorenni, ritenuti responsabili di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". L'operazione è scattata nel corso della notte durante un servizio di controllo del territorio lungo corso Sicilia.

