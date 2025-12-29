Babbo Natale Express missione compiuta | 213 bambini raggiunti in sei ore

Il Babbo Natale Express ha concluso con successo la sua missione, raggiungendo 213 bambini in sei ore. Un’iniziativa che ogni anno porta alle famiglie un momento di gioia e condivisione, contribuendo a creare ricordi speciali durante il periodo natalizio. Con impegno e sensibilità, l’evento si conferma come un’occasione importante per diffondere calore e speranza tra i più piccoli.

Anche quest’anno il Babbo Natale Express ha centrato l’obiettivo, portando magia, sorrisi e un carico di emozioni in decine di case. L’iniziativa promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Lomazzo si è chiusa con numeri importanti, ma soprattutto con un bilancio umano che va ben oltre le. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Babbo Natale Express, missione compiuta: 213 bambini raggiunti in sei ore Leggi anche: Irpinia Express fa tappa a Gesualdo: viaggio tra mercatini di Natale e la Casa di Babbo Natale Leggi anche: Balestrate, un Natale per bambini: il villaggio di Babbo Natale con gonfiabili e prelibatezze Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Babbo Natale Express, missione compiuta: 213 bambini raggiunti in sei ore; Croce Rossa di Lomazzo, 'Babbo Natale Express 2025': 213 bambini raggiunti in 19 comuni; Babbo Natale Express un successo; Croce Rossa di Lomazzo, “Babbo Natale Express 2025”: 213 bambini raggiunti in 19 comuni. Croce Rossa di Lomazzo, “Babbo Natale Express 2025”: 213 bambini raggiunti in 19 comuni - ": così, i volontari della Croce Rossa Italiana - espansionetv.it

A bordo del Polar Express con Babbo Natale - Quest’anno, per la prima volta, il celebre treno Polar Express fa tappa a Londra, per regalare fino al 23 dicembre un’esperienza suggestiva di immersione nell’autentico spirito natalizio ai suoi ... siviaggia.it

Segui il viaggio di Babbo Natale nei cieli del mondo. Da mezzanotte online - Il Comando di Difesa Aerospaziale USA lo segue dal 1955 ... zipnews.it

BABBO NATALE E LE (VERE) BARRIERE ARCHITETTONICHE - facebook.com facebook

La polizia israeliana ha fatto irruzione nel quartiere palestinese cristiano ad Haifa. Ha interrotto i festeggiamenti natalizi, picchiato coloro stavano festeggiando il Natale. Sono stati arrestati diversi palestinesi cristiani, incluso un ragazzo vestito da Babbo Natale x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.