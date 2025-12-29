Babbo Natale Express missione compiuta | 213 bambini raggiunti in sei ore

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Babbo Natale Express ha concluso con successo la sua missione, raggiungendo 213 bambini in sei ore. Un’iniziativa che ogni anno porta alle famiglie un momento di gioia e condivisione, contribuendo a creare ricordi speciali durante il periodo natalizio. Con impegno e sensibilità, l’evento si conferma come un’occasione importante per diffondere calore e speranza tra i più piccoli.

Anche quest’anno il Babbo Natale Express ha centrato l’obiettivo, portando magia, sorrisi e un carico di emozioni in decine di case. L’iniziativa promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Lomazzo si è chiusa con numeri importanti, ma soprattutto con un bilancio umano che va ben oltre le. 🔗 Leggi su Quicomo.it

babbo natale express missione compiuta 213 bambini raggiunti in sei ore

© Quicomo.it - Babbo Natale Express, missione compiuta: 213 bambini raggiunti in sei ore

Leggi anche: Irpinia Express fa tappa a Gesualdo: viaggio tra mercatini di Natale e la Casa di Babbo Natale

Leggi anche: Balestrate, un Natale per bambini: il villaggio di Babbo Natale con gonfiabili e prelibatezze

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Babbo Natale Express, missione compiuta: 213 bambini raggiunti in sei ore; Croce Rossa di Lomazzo, 'Babbo Natale Express 2025': 213 bambini raggiunti in 19 comuni; Babbo Natale Express un successo; Croce Rossa di Lomazzo, “Babbo Natale Express 2025”: 213 bambini raggiunti in 19 comuni.

babbo natale express missioneCroce Rossa di Lomazzo, “Babbo Natale Express 2025”: 213 bambini raggiunti in 19 comuni - ": così, i volontari della Croce Rossa Italiana - espansionetv.it

A bordo del Polar Express con Babbo Natale - Quest’anno, per la prima volta, il celebre treno Polar Express fa tappa a Londra, per regalare fino al 23 dicembre un’esperienza suggestiva di immersione nell’autentico spirito natalizio ai suoi ... siviaggia.it

Segui il viaggio di Babbo Natale nei cieli del mondo. Da mezzanotte online - Il Comando di Difesa Aerospaziale USA lo segue dal 1955 ... zipnews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.