Giornate Fai di Primavera XXXIV edizione il 21 e 22 marzo | le aperture straordinarie e Napoli e provincia

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 si terrà la XXXIV edizione delle Giornate Fai di Primavera, con aperture straordinarie di luoghi storici e culturali a Napoli e nella provincia. Durante il fine settimana, saranno visitabili vari siti di interesse, con l'accesso consentito in modo speciale rispetto alle aperture ordinarie. L’evento coinvolge volontari e istituzioni che collaborano per mostrare il patrimonio locale.

Tempo di lettura: 9 minuti Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano per la 34ª edizione le “ Giornate FAI di Primavera”, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia: il più efficace strumento con cui il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dal 1975 esercita la sua missione di educazione della collettività alla conoscenza e alla tutela di quel patrimonio, perché sia per sempre e per tutti. Accogliendo l’invito del FAI, dal 1993 – anno della pionieristica prima edizione dell’evento – al 2025 quasi 13 milioni e mezzo di italiani hanno potuto scoprire e riscoprire oltre 17.000 luoghi speciali delle città e dei territori in cui vivono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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