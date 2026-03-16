Giornata nazionale delle Università le iniziative in programma all' Unipg
L’Università degli Studi di Perugia partecipa alla Giornata Nazionale delle Università con diverse iniziative, tra cui l’adesione a
L’Università degli Studi di Perugia aderisce a "Università Svelate 2026", l’iniziativa realizzata sotto il patrocinio della CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e del Ministero dell’Università e della Ricerca, indetta in occasione della Giornata Nazionale delle Università il 20. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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