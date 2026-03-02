Giornata Internazionale della Donna 2026 | il programma delle iniziative in città

Il Comune di Parma ha annunciato le iniziative in programma per l’8 marzo, giornata internazionale della donna del 2026. La città si prepara a celebrare questa ricorrenza con una serie di eventi organizzati in collaborazione con associazioni culturali e sociali, che coinvolgeranno diverse location e pubblico. Le attività sono state pianificate per mettere in risalto il ruolo delle donne nella società e promuovere momenti di riflessione e confronto.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026 in programma l'8 marzo, il Comune di Parma promuove una serie di iniziative dedicate alla celebrazione del ruolo della donna nella società, promosse in collaborazione con diverse associazioni culturali e sociali.