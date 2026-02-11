M’illumino di Meno | il programma delle iniziative territoriali per la Giornata del risparmio energetico

In vista del 16 febbraio, la Provincia di Ravenna si prepara a partecipare alla Giornata del risparmio energetico. Per l’occasione, aderisce alla campagna “M’illumino di Meno” e organizza diverse iniziative sul territorio per sensibilizzare cittadini e imprese sul tema del risparmio energetico. Gli eventi si susseguono con l’obiettivo di coinvolgere più persone possibile e ridurre i consumi di energia, anche solo per un giorno.

In occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico, istituita dal Parlamento per il 16 febbraio, la Provincia di Ravenna rinnova la propria adesione alla campagna “M’illumino di Meno” - ideata da Rai Radio2 nel 2005 con la trasmissione Caterpillar - promuovendo un ricco calendario di iniziative per sensibilizzare cittadini, scuole e imprese sulle buone pratiche di riduzione dei consumi e sulla transizione verso un’energia più sostenibile. L’edizione 2026 è dedicata al legame tra scienza e ambiente. Di seguito il calendario di appuntamenti suddivisi per comune. Per l’occasione il Comune di Ravenna, il Centro locale di adattamento climatico (Clac) e il Centro di educazione alla sostenibilità della città, hanno organizzato una serie di iniziative.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

A Rovato, è stato istituito un fondo di 60mila euro destinato ad aiutare le famiglie nel pagamento delle bollette di luce e gas, promuovendo anche iniziative di educazione e sensibilizzazione sui risparmi energetici.

