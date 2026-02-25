L’Accademia Mondiale della Poesia porta a Verona Squarci di Bellezza

L’Accademia Mondiale della Poesia presenta “Squarci di Bellezza”, l’evento in programma sabato 28 febbraio 2026 alle ore 18.30 a Verona, nella cornice del Chiostro Canonicale della Biblioteca Capitolare. L’iniziativa rientra nel programma triennale 2025–2027 “La Bellezza e la Poesia salveranno il mondo” e si svolge con il sostegno del MIC e di SIAE nell’ambito del progetto “Per Chi Crea”. L’obiettivo è di esaltare la forza rigenerativa della parola poetica con una sezione dedicata all’anteprima ufficiale delle Olimpiadi della Cultura 2026. La regia è affidata ad Alfonso de Filippis.Partner editoriale: Samuele Editore.Sponsor: Biscardo Vini. Squarci di Bellezza è un gesto culturale condiviso: un invito a ritrovarsi, a respirare insieme, a lasciare che la parola poetica illumini il presente. Chiostro Canonicale – Biblioteca CapitolareIngresso da Piazza Duomo 1819, VeronaOre 18.30 Ingresso libero su prenotazione obbligatoria (posti limitati) tramite il link. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Squarci di Bellezza: poesia, videoproiezioni e voci under 35 nel cuore di VeronaL’Accademia Mondiale della Poesia organizza ‘Squarci di Bellezza’ a Verona il 28 febbraio alle 18.

Temi più discussi: Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Concorso Internazionale di Composizione ‘Luciano Berio’; Quattro anni di guerra. Storie di scienza dall’Ucraina all'Italia; L'arte della pizza per scoprire il proprio talento, gran finale del progetto Pizzicotto; Morto a 87 anni Alfredo Troisi, ideatore della 'stella cometa' di Verona.

Giornata Mondiale delle Malattie Rare all'Accademia dei Fisiocritici il convegno sull’alcaptonuria, prima malattia geneticaAlcaptonuria: la prima malattia genetica e le sue sfide di oggi è il tema del convegno che, in occasione della Giornata mondiale della Malattie Rare, si svolge all’Accademia dei Fisiocritici il 27 f ... radiosienatv.it

ARWE 2026, l’Accademia Albertina guida la svolta della ricerca artisticaIl direttore dell'istituzione torinese Salvatore Bitonti racconta la visione dietro Art Research World Expo 2026: un progetto internazionale che ridefinisce i metodi della sperimentazione culturale ... insideart.eu

Poliedrico e infaticabile manager nel turismo, Tra le sue "creature" anche gli Oscar della lirica e l’Accademia Mondiale della Poesia. - facebook.com facebook