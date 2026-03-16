A Trento si svolge una giornata dedicata alle malattie neuromuscolari, con focus su ricerca e cura. Durante l’evento vengono presentate le ultime novità nel campo, tra cui nuove terapie farmacologiche, approcci genetici più mirati e strumenti diagnostici più avanzati. La giornata coinvolge professionisti e ricercatori impegnati a migliorare le modalità di diagnosi e trattamento di queste patologie.

Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) - Nuove terapie farmacologiche, approcci genetici sempre più mirati e strumenti diagnostici più precisi stanno cambiando il futuro delle malattie neuromuscolari. Per raccontare questi progressi e aprire la medicina al dialogo con la comunità nasce la Giornata delle malattie neuromuscolari, iniziativa nazionale che coinvolge 19 città italiane e che vede Trento tra le sedi protagoniste per il quarto anno consecutivo. L'appuntamento - informa una nota - è fissato per sabato 21 marzo a Palazzo Consolati, sede dell'università di Trento, e riunirà clinici, ricercatori, professionisti sanitari, associazioni dei pazienti e cittadini in una giornata dedicata alla conoscenza e al confronto su alcune delle patologie più complesse della neurologia contemporanea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata malattie neuromuscolari, Trento al centro di ricerca e cura

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