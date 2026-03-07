Il conflitto in Medio Oriente coinvolge una regione fondamentale per l’Italia, che utilizza il petrolio di quella zona per il proprio fabbisogno energetico e esporta molti prodotti in tutto il mondo. Secondo Confartigianato, questa situazione influisce direttamente sulla disponibilità di risorse e sui mercati di sbocco per il made in Italy, con effetti che si fanno sentire sull’economia e sulle aziende italiane.

Sono 27,8 miliardi di euro le esportazioni manifatturiere italiane verso i paesi del medio oriente e 15,9 miliardi di euro le importazioni di beni energetici dall’area. Lo studio Caro Benzina? Allora basta guerra in Iran. Il pacifismo dell'automobilista italiano Il conflitto in medio oriente interessa una regione di grande rilevanza per l’economia italiana, sia per il ruolo che svolge come mercato di sbocco per il made in Italy, sia come area chiave per l’approvvigionamento energetico. Secondo un’analisi di Confartigianato, sono 27,8 miliardi di euro le esportazioni manifatturiere italiane verso i paesi del medio oriente e 15,9 miliardi di euro le importazioni di beni energetici dall’area. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’impatto del conflitto su petrolio e made in Italy, secondo Confartigianato

Confartigianato, le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente. Confartigianato: Toscana regione più esposta per il distretto orafo aretinoArezzo, 4 marzo 2026 – Il prolungarsi dell’escalation militare in Medio Oriente e il blocco dello stretto di Hormuz, sta producendo ripercussioni...

Iran, Paolo Capone (Leader UGL): “Preoccupa l'impatto economico del conflitto. Prevenire ricadute su rincari e occupazione”"Destano forte preoccupazione le possibili ricadute economiche e sociali dell’attacco congiunto condotto da Israele e Stati Uniti contro l’Iran.

Una raccolta di contenuti su L'impatto del conflitto su petrolio e....

Temi più discussi: Dall’Iran al mondo: 6 grafici sull’impatto economico della guerra; L’impatto del conflitto su petrolio e made in Italy, secondo Confartigianato; Guerra Iran, Conflavoro: Fino a 33 miliardi di impatto. 100 euro al mese in più per famiglia e 200mila posti a rischio; Oggi, con @sarah.strufaldi.finance, analizziamo l’impatto del conflitto in Medio Oriente sui mercati finanziari. Ecco gli errori da evitare in questo momento ??.

Iran, Tajani: Italia non è in guerra, ma c'è rischio allargamento conflittoAntonio Tajani e Guido Crosetto 'avvertono' l'Italia. ''C'è un concreto rischio dell'allargamento del conflitto'' in Medio Oriente, dopo l'operazione israelo-americana contro l'Iran e la successiva ra ... adnkronos.com

S&P: il conflitto in Medio Oriente per le condizioni del creditoSebbene le condizioni di mercato si siano normalizzate rapidamente dopo recenti eventi geopolitici, la portata di questo conflitto appare diversa, con alcuni ... repubblica.it

Villabassa, Trentino-Alto Adige, Italy photo by Omar Khourchid - facebook.com facebook