andrea sempio ospite a quarta repubblica

Nicola Porro torna questa sera, lunedì 2 marzo, con una nuova puntata di Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 2 marzo 2026. Al centro della puntata, l’escalation del conflitto in Iran dopo l’attacco lanciato da Stati Uniti e Israele. Sullo sfondo, la morte di Ali Khamenei e gli scenari futuri per Teheran. Collegamenti da Dubai, Gerusalemme e Washington racconteranno le prossime mosse di Donald Trump e Benjamin Netanyahu. A seguire, il caso Garlasco, con un’intervista esclusiva ad Andrea Sempio. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Paolo Scaroni, Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Fausto Biloslavo, Edward Luttwak, Nello Del Gatto, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Greta Cristini, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

