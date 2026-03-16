Giochi del Mediterraneo la Corte dei Conti | Verifiche sui rischi per il conflitto

La Corte dei Conti ha avviato verifiche sui Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno tra il 21 agosto e il 3 settembre nelle città di Taranto, Brindisi e Lecce, coinvolgendo anche le province di Taranto, Brindisi e Bari. Le indagini si concentrano sui potenziali rischi legati all’organizzazione dell’evento e alla gestione delle risorse pubbliche impiegate. La procedura mira a verificare la regolarità delle procedure e l’efficienza degli interventi.

La Corte dei Conti accende un altro faro sui Giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre tra Taranto, Brindisi e Lecce e province di Taranto, Brindisi e Bari con 4.500 atleti di varie discipline sportive attesi da 26 Paesi. Stavolta, però, la Corte, che svolge sui Giochi il controllo concomitante per l’accelerazione degli interventi essendo tutto finanziato da risorse pubbliche, non si interessa degli impianti sportivi, se stanno andando avanti o registrano ritardi (si è già espressa sul punto ed ha dato riscontri positivi). No, stavolta la Corte si occupa degli scenari di guerra e chiede di capire se ci sono contromisure, visto che ospiti dei Giochi sono Paesi come Cipro, Libano, Siria e Turchia coinvolti negli scenari di guerra. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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