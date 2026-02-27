Corte dei conti Ancrel | Ok riequilibrio del rischio ma il presidio sui controlli resti forte

La Corte dei conti ha sottolineato l'importanza di mantenere un controllo rigoroso sui conti pubblici, anche dopo aver apportato aggiustamenti al riequilibrio del rischio. È fondamentale che il presidio sui controlli rimanga forte per garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni finanziarie. Solo così si può assicurare una gestione responsabile delle risorse pubbliche e prevenire eventuali criticità future.

FIRENZE – "La responsabilità erariale si può anche riequilibrare, ma solo se la Corte dei conti continua a presidiare con forza la tenuta dei conti pubblici e la qualità dei controlli". È questo, secondo Luciano Fazzi, vicepresidente dell'Associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), il cardine su cui deve ruotare la riforma avviata con la legge 12026. Lo chiarisce a Firenze, nel corso della giornata di studio 'La riforma della Corte dei conti: uno sguardo di insieme e l'impatto sugli Enti Locali' organizzata dalla Città metropolitana con l'Associazione Contare, Ancrel, Upi e Anci Toscana. Fazzi, nella sua analisi, mette in luce sia le innovazioni sia le potenziali criticità del testo, con particolare attenzione agli effetti sul sistema dei controlli pubblici e sul ruolo della magistratura contabile.