Corte dei conti Ancrel | Ok riequilibrio del rischio ma il presidio sui controlli resti forte

FIRENZE – “La responsabilità erariale si può anche riequilibrare, ma solo se la Corte dei conti continua a presidiare con forza la tenuta dei conti pubblici e la qualità dei controlli”. È questo, secondo Luciano Fazzi, vicepresidente dell'Associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), il cardine su cui deve ruotare la riforma avviata con la legge 12026. Lo chiarisce a Firenze, nel corso della giornata di studio ‘La riforma della Corte dei conti: uno sguardo di insieme e l'impatto sugli Enti Locali' organizzata dalla Città metropolitana con l'Associazione Contare, Ancrel, Upi e Anci Toscana. Fazzi, nella sua analisi, mette in luce sia le innovazioni sia le potenziali criticità del testo, con particolare attenzione agli effetti sul sistema dei controlli pubblici e sul ruolo della magistratura contabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

