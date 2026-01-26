Ponte e depotenziamento della Corte dei conti associazione magistrati critica il decreto | Rischi per controlli e responsabilità

L’Associazione Magistrati della Corte dei Conti ha espresso preoccupazioni riguardo al decreto-legge sulle Grandi Opere, evidenziando possibili rischi per i controlli e la responsabilità. La critica si concentra sul presunto

Lo schema di legge sulle Grandi Opere potrebbe ridurre il ruolo dei magistrati contabili e introdurre tutele per chi causa danni alle finanze pubbliche Un nuovo fronte di polemica si apre sul Ponte sullo Stretto di Messina. L’Associazione Magistrati della Corte dei conti ha espresso forte preoccupazione per lo schema di decreto-legge sulle Grandi Opere, attualmente in preparazione dal governo. “Inoltre – prosegue l’Associazione – il decreto introdurrebbe uno scudo per escludere la responsabilità per colpa grave, anche in caso di danni alle finanze pubbliche. In questo modo si potrebbe ottenere il visto di legittimità senza rimuovere eventuali violazioni di legge già accertate e senza il rischio di azioni della Procura della Corte dei conti per condotte dannose per l’interesse collettivo”.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ponte sullo Stretto, l’allarme delle associazioni ambientaliste: “Bozza di decreto limita i controlli della Corte dei conti”Le associazioni ambientaliste Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e WWF esprimono preoccupazione riguardo a una bozza di decreto-legge sul Ponte sullo Stretto, che, secondo quanto si apprende, limiterebbe i controlli della Corte dei Conti.

Leggi anche: Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti non registra il decreto dei ministeri dei trasporti e dell'economie e finanze

