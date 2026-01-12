Gioca numeri a caso vince una casa da 500mila euro

Da today.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’estrazione di domenica 11 gennaio 2026, un fortunato giocatore ha vinto una casa del valore di 500.000 euro grazie a VinciCasa, il gioco della famiglia Win for Life di Sisal. Questa iniziativa permette di concorrere all’acquisto di un immobile attraverso il gioco, offrendo un’opportunità concreta di realizzare un sogno. Il concorso rappresenta una possibilità interessante per chi desidera investire nel proprio futuro immobiliare.

Nell’estrazione di domenica 11 gennaio 2026, un giocatore ha vinto una casa grazie a VinciCasa, il gioco della famiglia Win for Life di Sisal che mette in palio un premio legato all’acquisto di un immobile. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Agimeg, il “5” è stato realizzato con una giocata. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

