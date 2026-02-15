Chi sono i Cavalieri del Santo sepolcro Proprietà reti e strategie del soft power vaticano a Roma
L’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, noto come Oessg, opera dietro i portoni barocchi di Palazzo della Rovere a Roma, vicino a San Pietro, e la sua influenza deriva da secoli di presenza e reti di relazioni. Recentemente, si è scoperto che il suo patrimonio immobiliare si estende anche a proprietà di pregio nel centro storico, mentre le strategie di soft power vaticano si rafforzano attraverso accordi e alleanze diplomatiche.
Il palazzo del '400 affittato alla catena alberghiera di Bill Gates, le cerimonie al Gianicolo, flussi filantropici milionari verso Gerusalemme. Così l’Ordine equestre è divenuto il fulcro della diplomazia pontificia Nascosto dietro i portoni barocchi di Palazzo della Rovere, a pochi passi dalla Basilica di San Pietro, opera uno degli organismi cavallereschi più antichi e influenti del mondo cattolico: l’Ordine equestre del santo sepolcro di Gerusalemme (Oessg). A prima vista, le sue cerimonie solenni e le insegne con la croce potenziata rossa evocano un’immagine di cristiana devozione e continuità medievale.🔗 Leggi su Romatoday.it
La croce, il potere e quel messaggio di Falcone: alla scoperta dei cavalieri del Santo Sepolcro di Palermo
La croce, il potere e quel messaggio di Falcone: alla scoperta dei cavalieri del Santo Sepolcro di Palermo.
Giorgia Meloni saluta la Corea del Sud: «Il vostro k-pop è soft power»
Giorgia Meloni ha rivolto un saluto alla Corea del Sud sottolineando l'importanza del soft power, in particolare tramite il fenomeno del k-pop.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: La proposta per la Giostra: Prove aperte ai cavalieri che non sono dei quartieri; Il Vaticano contro i Cavalieri di Malta: Vogliono affittare gli spazi dell'ambulatorio dei poveri; Sartiglia, il rito della vestizione: ecco chi sono le massaiedde - L'Unione Sarda.it; I CAVALIERI DEL GHIACCIO! Fontana, Confortola, Nadalini e Sighel dominano la staffetta mista: oro olimpico!.
Game of Thrones, chi sono i più grandi cavalieri della storia di Westeros?La serie Game of Thrones ha raccontato le gesta dei più celebri guerrieri di Westeros, e vediamo quali sono i migliori in assoluto. serial.everyeye.it
Chi sono i 25 nuovi cavalieri del lavoro nominati da MattarellaTra le personalità spiccano nomi come Claudio Descalzi, Francesco Caltagirone, Alfonso Dolce e Vittorio Moretti. L’elenco completo con settori di attività e regioni di provenienza. Il presidente della ... lettera43.it
Per chi fa la dieta le zucchine bollite sono ottime Ve le consiglio facebook
Chi sono i cinque atleti più pagati alle #Olimpiadi invernali: quattro (e mezzo) sono americani x.com