VIDEO | Il presidente Marsilio accanto al sindaco Masci | Nessun broglio certificheremo la terza vittoria del centrodestra
Il presidente Marsilio e il sindaco Masci confermano la volontà di ottenere la terza vittoria al primo turno nelle prossime elezioni amministrative. Insieme, sottolineano l’importanza di un percorso trasparente e senza brogli, rafforzando l’impegno del centrodestra. La loro presenza pubblica si inserisce nel contesto di un confronto aperto e rispettoso delle regole, con l’obiettivo di proseguire nel mandato con la stessa determinazione già dimostrata.
L’obiettivo è “la terza vittoria al primo turno”.A dirlo non è solo il sindaco Carlo Masci, ma anche il presidente della Regione Marco Marsilio che nel giorno in cui il primo cittadino ha incontrato la stampa per commentare la sentenza con cui il consiglio di Stato ha decretato l’annullamento del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
