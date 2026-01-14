VIDEO | Il presidente Marsilio accanto al sindaco Masci | Nessun broglio certificheremo la terza vittoria del centrodestra

Il presidente Marsilio e il sindaco Masci confermano la volontà di ottenere la terza vittoria al primo turno nelle prossime elezioni amministrative. Insieme, sottolineano l’importanza di un percorso trasparente e senza brogli, rafforzando l’impegno del centrodestra. La loro presenza pubblica si inserisce nel contesto di un confronto aperto e rispettoso delle regole, con l’obiettivo di proseguire nel mandato con la stessa determinazione già dimostrata.

