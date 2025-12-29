Regione Campania Manfredi eletto presidente del Consiglio con i voti del centrodestra | Maggioranza già divisa

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima seduta del nuovo Consiglio Regionale della Campania, si sono subito evidenziate tensioni all’interno della maggioranza di centrosinistra, dopo l’elezione di Manfredi come presidente del Consiglio con i voti del centrodestra. La situazione evidenzia divisioni già presenti nella maggioranza, segnando l’avvio di un nuovo mandato caratterizzato da potenziali sfide politiche e dinamiche interne inaspettate.

La prima seduta del nuovo Consiglio Regionale della Campania registra subito fibrillazioni all’interno della maggioranza di centrosinistra. L’elezione di Massimiliano Manfredi (Pd) alla presidenza dell’assemblea è avvenuta grazie al contributo decisivo dei voti dell’opposizione, in un contesto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

regione campania manfredi eletto presidente del consiglio con i voti del centrodestra maggioranza gi224 divisa

© Salernotoday.it - Regione Campania, Manfredi eletto presidente del Consiglio con i voti del centrodestra: "Maggioranza già divisa"

Leggi anche: Campania, Massimiliano Manfredi eletto Presidente del Consiglio della Regione

Leggi anche: Regione Campania, Manfredi eletto presidente del Consiglio: inizia la legislatura Fico

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Regione Campania, le scelte di Fico e le ricadute sulla giunta Manfredi; Perché la giunta regionale di Roberto Fico in Campania è diventata una guerra tra cacicchi del Pd (ma non solo); Campania, M. Manfredi Dal Consiglio Regionale un segnale politico importante; Giunta, è corsa contro il tempo.

regione campania manfredi elettoCampania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale: Massimiliano Manfredi eletto presidente - E' iniziata oggi la XII legislatura del Consiglio regionale della Campania. msn.com

regione campania manfredi elettoMassimiliano Manfredi presidente del Consiglio regionale della Campania - È stato eletto nella mattinata di oggi con 41 voti (su 51 votanti), alla prima votazione. ansa.it

regione campania manfredi elettoCampania, prima seduta del Consiglio regionale: sinergia per interesse cittadini. Manfredi eletto presidente Assise - Un richiamo condiviso alla responsabilità istituzionale, alla concretezza dell’azione politica e a un confronto che non si traduca in scontro permanente. giustizianews24.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.