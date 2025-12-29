Nella prima seduta del nuovo Consiglio Regionale della Campania, si sono subito evidenziate tensioni all’interno della maggioranza di centrosinistra, dopo l’elezione di Manfredi come presidente del Consiglio con i voti del centrodestra. La situazione evidenzia divisioni già presenti nella maggioranza, segnando l’avvio di un nuovo mandato caratterizzato da potenziali sfide politiche e dinamiche interne inaspettate.

La prima seduta del nuovo Consiglio Regionale della Campania registra subito fibrillazioni all’interno della maggioranza di centrosinistra. L’elezione di Massimiliano Manfredi (Pd) alla presidenza dell’assemblea è avvenuta grazie al contributo decisivo dei voti dell’opposizione, in un contesto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Regione Campania, Manfredi eletto presidente del Consiglio con i voti del centrodestra: "Maggioranza già divisa"

