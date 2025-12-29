Regione Campania Manfredi eletto presidente del Consiglio con i voti del centrodestra | Maggioranza già divisa
Nella prima seduta del nuovo Consiglio Regionale della Campania, si sono subito evidenziate tensioni all’interno della maggioranza di centrosinistra, dopo l’elezione di Manfredi come presidente del Consiglio con i voti del centrodestra. La situazione evidenzia divisioni già presenti nella maggioranza, segnando l’avvio di un nuovo mandato caratterizzato da potenziali sfide politiche e dinamiche interne inaspettate.
La prima seduta del nuovo Consiglio Regionale della Campania registra subito fibrillazioni all’interno della maggioranza di centrosinistra. L’elezione di Massimiliano Manfredi (Pd) alla presidenza dell’assemblea è avvenuta grazie al contributo decisivo dei voti dell’opposizione, in un contesto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
