Gazzetta dello Sport | Napoli Lukaku e Anguissa sono i rinforzi per Conte

Il Napoli si prepara a rafforzare la rosa con l’arrivo di Lukaku e Anguissa, puntando a consolidare il progetto di Antonio Conte. Questi interventi mirano a migliorare la qualità della squadra e a sostenere le ambizioni stagionali. La campagna di rafforzamento prosegue con l’obiettivo di rendere il Napoli competitivo in tutte le competizioni, mantenendo un approccio sobrio e concreto.

"> “Se, se, se.”. Ma il tempo dei rimpianti sta per finire. Il Napoli si prepara ad accogliere di nuovo Frank Anguissa, uomo e leader di un centrocampo che ha sofferto nel corpo, mai nell’anima. Lo racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, ricostruendo il lungo percorso di recupero del camerunese e l’attesa crescente attorno al suo rientro. Anguissa è fermo da 51 giorni. Ha scelto il silenzio, la cura quotidiana a Castel Volturno e la pazienza. Ha saltato nove partite, la Coppa d’Africa e ne perderà ancora qualcuna, forse cinque, forse meno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

