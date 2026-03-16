Una tempesta di sabbia si è abbattuta su Gaza, coprendo il cielo di un colore arancione intenso. L'evento ha causato un cambiamento atmosferico repentino e visibile, influenzando le condizioni ambientali della regione. La popolazione locale ha dovuto affrontare le conseguenze di questa improvvisa perturbazione atmosferica.

Un’improvvisa tempesta di sabbia ha trasformato il cielo di Gaza in una tavolozza dai toni arancioni, creando uno scenario suggestivo e al contempo difficile per la popolazione locale. Secondo quanto riportato dal Dipartimento meteorologico palestinese, il fenomeno ha interessato l’area a partire da sabato, portando con sé vento e polvere provenienti dalle zone desertiche circostanti. Leggi anche: Gaza, morti tra chi cerca aiuti umanitari: strage di bambini Le immagini diffuse sul web mostrano una città avvolta in una cortina di sabbia rossa, con visibilità ridotta e un’atmosfera surreale che ha catturato l’attenzione dei cittadini e dei media locali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gaza colpita da tempesta di sabbia: il cielo diventa arancione

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