Una nube di sabbia proveniente dal Sahara si sta muovendo verso l’Europa, trainata dai venti della tempesta Regina. L’aria arancione interesserà diverse città europee, inclusa l’Italia, e si estenderà fino ai paesi scandinavi. La presenza della polvere nel cielo è prevista in tutta la regione nei prossimi giorni, creando un fenomeno di forte impatto visivo.

Una fitta nube di sabbia proveniente dal Sahara sta per far sentire i propri effetti sui cieli di tutta Europa: sospinta dai forti venti della tempesta Regina, tingerà di arancione i paesaggi delle città del Vecchio Continente, spingendosi a nord fino a raggiungere i Paesi della Scandinavia. L'aria umida che accompagna questa perturbazione di origine atlantica e le sottili polveri di provenienza sahariana, come spesso accade in casi del genere, potrebbero dare origine al fenomeno delle "piogge rosse", che gli esperti al momento ritengono più probabile in Spagna e in Francia. Sono tuttavia attese precipitazioni anche nel versante tirrenico del nostro Paese, per cui in realtà le stesse conseguenze si potrebbero registrare sulla Sardegna e lungo le coste occidentali dell'Italia centro-meridionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tempesta di sabbia in arrivo dal Sahara: "L'Europa si tingerà di arancione". Ecco dove il fenomeno investirà l'Italia

