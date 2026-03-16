Gatto apre un rubinetto e allaga un appartamento

Questa mattina, i vigili del fuoco e la polizia sono intervenuti in via Piero Pinetti a Quezzi a causa di un allagamento. Un gatto ha aperto un rubinetto causando un flusso d’acqua che ha allagato un appartamento e un passo carrabile usato come magazzino da un’impresa. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco per gestire il danno.

I vigili del fuoco hanno scoperto che la perdita proveniva da un appartamento al primo piano dell'edificio per una dinamica quantomeno curiosa. La proprietaria della casa si era assentata dall’abitazione lasciando i suoi gatti in casa e uno dei felini, giocando, è riuscito ad aprire un lavandino. L’acqua ha così allagato l’appartamento e si è infiltrata al piano di sotto danneggiando il box magazzino e facendo cadere parti del contro soffitto. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sanremo 2026, la finale: Sayf emoziona con la mamma ed è secondo. Vince Sal Da Vinci Tu mi piaci tanto di Sayf: video, testo e significato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Incendio in un appartamento: evacuata una palazzina e salvato un gatto Desio, incendio in un appartamento: evacuata palazzina. Salvato un gattoDesio (Monza), 19 febbraio 2026 – Alla fine ci è finito in mezzo anche un povero gatto.