Delitto di Garlasco Andrea Sempio e l' ultimo vertice con i legali | Idee chiare sull' arma

Il team legale di Andrea Sempio si è riunito nuovamente a Roma, nel quartiere di Tiburtina, per discutere le strategie da adottare nel caso Garlasco. La riunione rappresenta un passo importante nel lavoro svolto finora, con i legali che hanno condiviso le idee chiare sull’arma utilizzata e i prossimi passaggi da seguire. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sui motivi dell’incontro è stato reso noto.

È un lavoro inedito quello del pool difensivo di Andrea Sempio, che si è riunito ancora una volta a Roma in questo laboratorio nella zona di Tiburtina. La difesa del 37enne - indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto del 2007 - su riproduzioni plastiche delle ferite e della salma di Chiara Poggi. Un lavoro che avrebbe consentito ai difensori di Sempio di farsi un'idea precisa sull'arma del delitto.