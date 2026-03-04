Delitto di Garlasco l' ultimo meeting di Andrea Sempio con i legali | Idee chiare sull' arma

Il pool difensivo di Andrea Sempio si è incontrato nuovamente a Roma, in un laboratorio nella zona di Tiburtina. Durante l'incontro, Sempio ha discusso con i suoi avvocati e ha condiviso le sue idee sull’arma utilizzata nel delitto di Garlasco. L’ultima riunione si è concentrata su dettagli tecnici e sulla strategia difensiva da adottare.

È un lavoro inedito quello del pool difensivo di Andrea Sempio, che si è riunito ancora una volta a Roma in questo laboratorio nella zona di Tiburtina. La difesa del 37enne - indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto del 2007 - su riproduzioni plastiche delle ferite e della salma di Chiara Poggi. Un lavoro che avrebbe consentito ai difensori di Sempio di farsi un'idea precisa sull'arma del delitto.